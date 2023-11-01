العالم اليوم - أول دفعة بريطانيين تصل إلى مصر قادمة من غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - نقلت سكاي نيوز عن وزارة الخارجية البريطانية قولها، يوم الأربعاء، إن أول دفعة بريطانيين دخلت مصر قادمة من غزة عبر معبر رفح.

وقالت الخارجية البريطانية إنها اتفقت مع السلطات المصرية والإسرائيلية على قائمة أسماء مواطنين بريطانيين يريدون مغادرة غزة، وسيتم إبلاغها مسبقا بالوقت الذي يستطيع فيه الأشخاص في القائمة استخدام المعبر.

وأضافت أن فرقا بريطانية موجودة على الأرض لتقديم المساعدة.

ووصف وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبور اليوم (الأربعاء) بأنه "خطوة أولى هائلة الأهمية".

وكتب "نعمل مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمانبقاء المعبر مفتوحا حتى يتمكن جميع المواطنين البريطانيين من بلوغبر الأمان في الأيام المقبلة".