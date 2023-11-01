الخارجية الأمريكية: نشعر بالحزن على فقدان حياة المدنيين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 09:31 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن بلاده ستواصل الضغط على إسرائيل، من أجل الحد من سقوط ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن بلاده عبرت عن قلقها إزاء سقوط ضحايا من المدنيين، سواء من الإسرائيليين أو الفلسطينيين، على حد وصفه.

وأضاف: 'نشعر بالحزن على فقدان المدنيين لحياتهم سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين، ونركز في الوقت الحالي على زيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة'.

وتابع: 'أوضحنا للحكومة الإسرائيلية قلقنا إزاء تنامي العنف في الضفة الغربية، وأن ذلك غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك'، مؤكدًا أن بلاده ستواصل العمل على إخراج الأمريكيين من قطاع غزة في أسرع وقت ممكن

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