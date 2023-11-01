غريفيث: غزّة دخلت "مرحلةً أكثر رعباً"أكّد منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث اليوم الأربعاء، أنّ الحرب الصهيونية على غزّة دخلت مرحلةً أكثر رعباً.

وقال غريفيث في بيان له عقب زيارةٍ للأراضي الفلسطينية المحتلة استمرّت يومين: إنّ التقارير تفيد بمقتل عشرات المدنيين في غزة في أعقاب الهجمات الأخيرة على مخيم جباليا للاجئين.

وأشار إلى أنّ الأحداث الأخيرة التي لحقت بسكان غزة "فظيعة جداً"، ودخل القتال مرحلةً أكثر رعباً، مع "عواقب إنسانية مروّعة بشكلٍ مُتزايد.

ولفت غريفيث إلى أنّ "العالم يبدو غير قادر، وحتى متردداً في التحرّك، لوضع حدٍ لهذه الحرب ضد غزة .

ويوم أمس، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسف " أنّ غزة أصبحت "مقبرة لآلاف الأطفال الفلسطينيين"، مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة للأسبوع الرابع على التوالي.

كما قال المتحدث باسم "يونيسف"، جيمس إلدر، في مؤتمر صحفي في جنيف: إنّ "غزة أصبحت جحيماً حياً للجميع.

وقبل يومين، قالت كاثيرين راسل من منظمة "يونيسيف"، إنّ "هناك نحو 420 طفلاً فلسطينياً يسقطون بين شهيد وجريح في غزة كل يوم"، وأنّ "3400 طفل فلسطيني استشهدوا، وجُرح أكثر من 6300 حتى الآن منذ بدء النزاع.