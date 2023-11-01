العالم اليوم - السعودية.. عجز الميزانية 35.8 مليار ريال في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 10:25 مساءً - سجلت ميزانية السعودية، عجزا بنحو 35.8 مليار ريال (9.5 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ما أظهرته بيانات وزارة المالية السعودية، مساء الأربعاء.

وبلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 258.5 مليار ريال، فيما بلغت المصروفات حوالي 294.3 مليار ريال، وفق ما جاء في أرقام الميزانية التي أعلنتها وزارة المالية السعودية، على موقعها الرسمي.

وتراجعت إيرادات المملكة النفطية في الربع الثالث من العام الجاري إلى 147 مليار ريال، بانخفاض 36 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما قفزت الإيرادات غير النفطية إلى حوالي 111.5 مليار ريال بزيادة سنوية 53 بالمئة.

وتشير بيانات وزارة المالية السعودية، إلى أن الميزانية حققت عجزا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 44 مليار ريال، وأنه سيتم تمويلها من خلال الديون الخارجية.