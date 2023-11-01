نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: لا توجد خطط لنشر قوات أمريكية على الأرض في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها خطط لإرسال ونشر قوات أمريكية في قطاع غزة "الآن أو في المستقبل".

وأوضح البيت الأبيض: "الولايات المتحدة ليست لديها خطط لإرسال قوات أمريكية إلى غزة الآن أو في وقت لاحق".

وأضاف أن "واشنطن تعتبر أن من غير المناسب فرض وقف لإطلاق النار في غزة، لكن التوقف المؤقت للأغراض الإنسانية يمكن أن يكون مفيدا".

هذا وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول في البنتاغون أن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى إسرائيل لمساعدتها في البحث عن أماكن الرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضغوطا وتحذيرات متزايدة، داخل الحزب الديمقراطي، بسبب دعمه لإسرائيل، كما أكد المجلس الإسلامي الأمريكي وبعض نشطاء الحزب الديمقراطي إنهم سيعملون على الامتناع عن التصويت لصالحه، ما لم تتخذ واشنطن خطوات فورية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي توسيع عمليات قواته البرية بالتعاون مع القوات البحرية والجوية في قطاع غزة.

كما شددت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة على أن "لا منتصرين في حرب يقتل فيها آلاف الأطفال"، فيما أدانت "انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة" في قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 8796 قتيلا من بينهم 3648 طفلا و2290 امرأة، و22219 جريحا، فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم 331 عسكريا.