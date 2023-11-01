الحوثيون: أطلقنا دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة على أهداف بعمق الاحتلال

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون) اليوم الأربعاء إطلاق دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق دولة الاحتلال الإسرائيلي، "وقد وصلت إلى أهدافها".

وقالت "القوات المسلحة اليمنية" التابعة لـ "الحوثيين" في بيان: "أطلقت القوات المسلحة اليمنية دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وقد وصلت إلى أهدافها بفضل الله".

وأضاف البيان: "أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعمًا ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني واستجابة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وكافة شعوب الأمة وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة. وما النصر إلا من عند الله".

وأفادت وسائل إعلام عبرية فجر اليوم الأربعاء بأن انفجارات متتالية هزت مدينة إيلات على ساحل البحر الأحمر نتيجة اعتراض صواريخ يرجح أنها قادمة من اليمن.

وخلال ساعات النهار من يوم الثلاثاء، أعلن المتحدث العسكري باسم حركة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، عن إطلاق دفعة من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على مواقع إسرائيلية، مضيفا: "قامت قواتنا المسلحة بإطلاق دفعة كبيرة من الصواريخِ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة".