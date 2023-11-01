العالم اليوم - "الحوثي" يعلن استهدافه إسرائيل بدفعة من الطائرات المسيّرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - قال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية إن الجماعة أطلقت مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة على عدة أهداف في إسرائيل.

وتعهد المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع بمواصلة تنفيذ الجماعة لعملياتها العسكرية ضد إسرائيل بسبب التصعيد في غزة.

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