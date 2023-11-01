العالم اليوم - السيسي وسوناك يبحثان هاتفيا التطورات في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 11:23 مساءً - بحث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي آخر التطورات في قطاع غزة والشرق الأوسط بشكل عام.

وقال مكتب سوناك إن رئيس الحكومة البريطانية رحب خلال الاتصال بفتح معبر رفح لأول دفعة من المواطنين البريطانيين وغيرهم من المواطنين والجرحى الفلسطينيين الذين يغادرون قطاع غزة. وبحث الجانبان العمل العاجل لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما أبلغ سوناك السيسي بأحدث خطط رحلة المساعدات البريطانية الثانية. كما تطرق الاتصال للجهود الدبلوماسية لضمان إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ومنع التصعيد في الشرق الأوسط وتحقيق السلام والازدهار على المدى الطويل للشعب الفلسطيني.

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