نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماعة الحوثيين تطلق طائرات مسيرة نحو إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت جماعة الحوثيين اليمنية، المدعومة من إيران، طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء ردًا على حربها ضد حماس، وذلك وفقًا لما قال مسؤول كبير بالجماعة لوكالة فرانس برس.

وقال عبد العزيز بن حبتور، رئيس وزراء حكومة الحوثيين، عندما سئل عن الإطلاق نحو إيلات في جنوب إسرائيل، "هذه الطائرات دون طيار تنتمي إلى دولة اليمن".

وأضاف أن جماعة الحوثيين، الذين استولوا على العاصمة اليمنية صنعاء في عام 2014 ويسيطرون على مساحات شاسعة من البلاد، هم "جزء من محور المقاومة" ضد إسرائيل ويقاتلون "بالكلمات والطائرات المسيرة".



وكان الجيش الإسرائيلي قد أفاد في وقت سابق عن "اقتحام طائرة معادية" والتي أدت إلى إطلاق صفارات الإنذار في منطقة إيلات.

كما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي منفصل بثه التلفزيون "لا يوجد تهديد أو أي خطر في هذه المنطقة ".

وكانت إسرائيل قد وجهت اتهامات مماثلة للحوثيين حول هجوم مماثل بطائرة مسيرة يوم الجمعة حيث اعترضت طائرات الاحتلال "أهدافا معادية" متجهة إلى جنوب إسرائيل.

وقال الجيش المصري في ذلك الوقت إن ستة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في مصر عندما أصاب الحطام مبنى في منتجع طابا في سيناء، والذي عبر الحدود من إيلات.

وأيضًا في 19 أكتوبر، قالت البحرية الأمريكية إنها أسقطت ثلاثة صواريخ كروز للهجوم البري وعدة طائرات دون طيار أطلقها الحوثيون، ومن الواضح أن هدف هذه الصواريخ والهجوم كان إسرائيل.

وقال بن حبتور إن الحوثيين سيصدرون بيانًا في وقت لاحق يوم الثلاثاء يتضمن مزيدًا من التفاصيل حول مشاركتهم في "المقاومة" ضد إسرائيل.

الحرب الفلسطينية الإسرائيلية

قامت حركة حماس الفلسطينية بقصف عدة مناطق في إسرائيل في 7 أكتوبر، وردت إسرائيل بقصف قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين مازالت هناك العديد من الضربات المتبادلة بين الطرفين.

وقد أدت هذه الضربات إلى مقتل أكثر من 1،400 شخص في إسرائيل، وذلك وفقًا لما ذكره بعض المسؤولين الإسرائيليين.

كما قتل من الجانب الفلسطسني أكثر من 8،300 شخص، معظمهم من الأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

