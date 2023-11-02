نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الشيوخ وبايدن يعارضان مشروع قانون للجمهوريين بمجلس النواب يدعم إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي شكوكا يوم أمس الثلاثاء في شأن خطة طرحها الجمهوريون في مجلس النواب لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار لإسرائيل عن طريق خفض التمويل المخصص لدائرة الإيرادات الداخلية دون تقديم مساعدات لأوكرانيا، وهدد الرئيس الديموقراطي جو بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا أقره المجلسان.

وفي أول إجراء تشريعي كبير في عهد رئيس مجلس النواب الجديد مايك جونسون، كشف الجمهوريون عن مشروع قانون إنفاق إضافي منفصل لإسرائيل فقط، على الرغم من طلب بايدن حزمة بقيمة 106 مليارات دولار تشمل مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا ومبالغ مخصصة لأمن الحدود وتمويلا لتعزيز المنافسة مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 221 مقعدا مقابل 212 للديمقراطيين في مجلس النواب، لكن الديمقراطيين يسيطرون على مجلس الشيوخ بأغلبية 51 مقعدا مقابل 49. ولكي يصبح الإجراء قانونا، سيحتاج إلى موافقة مجلسي النواب والشيوخ وتوقيع بايدن.

وأكد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن مشروع القانون الجمهوري ليست لديه أي فرصة في المجلس، حتى لو أقره مجلس النواب.

وقال شومر للصحفيين «خلاصة القول هي أنه ليس اقتراحا جادا».

وذكرت الإدارة الأميركية أن بايدن سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.

وقال مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض «مشروع القانون هذا سيء لإسرائيل ولمنطقة الشرق الأوسط ولأمننا القومي».

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ السناتور ميتش ماكونيل للصحفيين إنه يرى أنه يتعين التعامل مع القضايا الأربع «أوكرانيا وإسرائيل وتايوان والحدود».