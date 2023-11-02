نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصادر لـ "دوت الخليج" بدء توقف المستشفى الإندونيسي بـ غزة.. دقائق ويتحول لمقبرة جماعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر لـ “دوت الخليج" منذ قليل، أنه سيتم الإعلان رسميًا عن توقف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة عن العمل بشكل نهائي، خلال دقائق، إذ انقطع التيار الكهربي عن معظم أجزائه الآن، بسبب نفاذ كمية الوقود.

المستشفى الإندونيسي

وأضاف “المصدر”، المستشفى الإندونيسي يعمل الآن بأقل من ثلثي طاقته لتوفير الوقود في المولدات والذي يوشك على النفاذ خلال دقائق، وستتحول المستشفى لمقبرة جماعية.

فيما ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية، المواطنين، بأن من يملك لتر وقود فليتبرع به فورا لـ المستشفى الإندونيسي، قبل أن تتحول لمقبرة جماعية.