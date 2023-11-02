العالم اليوم - حماس: مقتل 195 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 02:24 صباحاً - قال المكتب الإعلامي لحركة حماس إن 195 فلسطينيا على الأقل قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يومي الثلاثاء والأربعاء.

وذكر المكتب في بيان أن نحو 120 آخرين مفقودون تحت الأنقاض، كما أصيب 777 على الأقل.

وكانت قد أعلنت حماس عن مقتل 7 رهائن بينهم "3 " يحملون جوازات سفر أجنبية في القصف على مخيم جباليا.

وأفادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عبر تلغرام عن "مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لدينا في مجزرة جباليا بالأمس منهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية".