العالم اليوم - وزيرة خارجية اليابان تقوم بجولة شرق أوسطية تشمل رام الله

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 07:22 صباحاً - أعلنت وزيرة خارجية اليابان، اليوم الخميس، يوكو كاميكاوا، أنها ستقوم بزيارة رام الله والتحدث مع القادة الفلسطينيين خلال جولتها التي تشمل إسرائيل والأردن وذلك في إطار جهود طوكيو لتهدئة صراع الشرق الأوسط.

وقالت وزيرة خارجية اليابان "غزة في وضع خطير وقلبي يعتصر عندما أفكر في فقدان أرواح بريئة".

وأضافت الوزيرة اليابانية "سنواصل الجهود الدبلوماسية للمساعدة في تهدئة الوضع في غزة"، وفقا لرويترز.

وكانت اليابان حثت إسرائيل، في وقت سابق، على وقف الهجمات على غزة مؤقتا للسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

إجلاء الراغبين في مغادرة غزة

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إنه جرى إجلاء المواطنين اليابانيين العشرة وأفراد أسرهم الفلسطينيين الثمانية الراغبين في مغادرة غزة إلى مصر.

وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي دوري، أن مواطنا يابانيا يعيش في غزة ظل في القطاع مع عائلته.