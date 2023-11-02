العالم اليوم - اليابان تعلن خطة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:24 صباحاً - كشف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الخميس عن حزمة تحفيز اقتصادية بقيمة 113 مليار دولار تهدف إلى التخفيف من تداعيات التضخّم في البلاد.

ومنذ بدأت الحرب في أوكرانيا، يتعرّض الناخبون في ثالث أكبر اقتصاد في العالم لضغوط معيشية شديدة بسبب ارتفاع الأسعار.

بالمقابل، هبطت معدلات تأييد كيشيدا في استطلاعات الرأي إلى أدنى مستوى لها منذ توليه منصبه في 2021.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع حكومي حضره مسؤولون من الحزب الحاكم إنّ "هذه الحزمة... من المتوقع أن تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر بقليل من 17 تريليون ين (113.2 مليار دولار)".

وأوضح كيشيدا أن "الركيزة الأكثر أهمية لهذه التدابير الاقتصادية الشاملة هي تعزيز القدرة التوريدية لتعزيز قدرة الشركات على الكسب للشركات".