العالم اليوم - إنفستكورب كابيتال تحدد النطاق السعري لطرحها العام الأولي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - حددت إنفستكورب كابيتال، الخميس، النطاق السعري لطرحها العام الأولي بين 1.9 درهم إماراتي للسهم الواحد و2.3 درهم، بما قد يمكنها من جمع بين 1.22 مليار درهم (333 مليون دولار) و1.478 مليار درهم (403 ملايين دولار)، ويمنحها قيمة سوقية تصل إلى 4.1 مليار درهم إلى 5.04 مليار درهم (حوالي 1.13 مليار دولار إلى 1.37 مليار دولار).

ويبدأ الخميس الثاني من نوفمبر 2023، فترة الاكتتاب على أسهم شركة إنفستكورب كابيتال من خلال طرح 643 مليون سهم من أسهمها، ما يعادل 29.34 بالمئة من إجمالي رأس مالها بما في ذلك الأسهم الجديدة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتتضمن أسهم الطرح 321.5 مليون سهم من الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها من قبل الشركة، و321.5 مليون من أسهم البيع التي يتم بيعها من قبل شركة إنفستكورب إس إيه المساهم الوحيد في الشركة.

وتحتفظ الشركة والمساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح وحجم أي شريحة في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقًا للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات وبعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع في أبوظبي.

وتأسست الشركة عام 1982 مما يجعلها من أقدم شركات الاستثمار الخاص في الشرق الأوسط.

ويستهدف الاكتتاب المخصص فقط للمستثمرين المحترفين شريحتين هما:

الشريحة الأولى: يتم تخصيص نسبة 5 بالمئة من أسهم الطرح، ويكون الاكتتاب فيها على أساس تناسبي يتم طرحها للمستثمرين المحترفين وفق تعريف أو هيئة الأوراق المالية والسلع المتعلقة بالمستثمرين المحترفين.

الشريحة الثانية: يتم تخصيص نسبة 95 بالمئة من أسهم الطرح للمستثمرين المحترفين على النحو المحدد في قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 13ر.م لسنة 2021 بصيغته المعدلة من وقت إلى آخر.

وتنتهي فترة الاكتتاب في 8 نوفمبر للشريحة الأولى وفي 9 نوفمبر للشريحة الثانية، في حين يتوقع قبول الإدراج في سوق أبوظبي بتاريخ 17 نوفمبر 2023