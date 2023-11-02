العالم اليوم - المركزي التركي يفرض متطلبات احتياطيات جديدة لودائع الليرة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - أجرى المركزي التركي تغييرات جديد في الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع، حيث رفع البنك الاحتياطيات المطلوبة بخمس نقاط مئوية، وفقا للجريدة الرسمية للبلاد.

وحسب وكالة رويترز، أظهرت حسابات أجراها مصرفيان، أن تركيا ستسحب حوالي 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع هذا التغيير الجديد.

وقال المصرفيان أيضا إنه منذ يونيو، ومع تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، سحب البنك المركزي أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع لمرة الخامسة على التوالي، أسعار الفائدة ليواصل سياسته المتشددة التي تهدف إلى كبح التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية، رفع معدل الفائدة الرئيسي 5 نقاط مئوية، ليصل إلى 35 بالمئة، بما يتماشي مع متوسط التوقعات.

ومنذ يونيو الماضي رفع البنك المركزي، بقيادة المحافظة الجديدة حفيظة غاية أركان، أسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس مع تكثيف جهوده لكبح التضخم الذي وصل إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يرتفع في العام المقبل.

وأكدت لجنة السياسات بالبنك من جديد أنها مستعدة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر حسب الحاجة للحد من التضخم.