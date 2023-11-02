العالم اليوم - "أمريكانا" تحذر من تأثر أداءها بالأحداث الجيوسياسية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - قالت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد يكون لها بعض التأثير على أداءها على المدى القصير، غير أن توقعات الشركة تظل إيجابية بشأن بيئة الأعمال العامة وتوقعاتها للأداء على المدى الطويل.

وتتوقع الشركة استمرار خططها التوسعية بإضافة ما بين 250 إلى 260 مطعما جديدا خلال عام 2023.

وعن النتائج الفصلية، قالت الشركة، المدرجة بشكل مزدوج في سوق أبوظبي والسوق السعودي، إن صافي الربح (العائد لمساهمي الشركة الأم) قد ارتفع خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 9.9 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 81.9 مليون دولار.

وأرجعت أمريكانا نمو الأرباح الفصلية إلى ارتفاع الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية، بدعم من المستوى الطبيعي لتضخم أسعار السلع الأساسية.

كما ارتفع صافي الربح بنسبة 21.5 بالمئة بعد التكيف مع التأثير السلبي للمحاسبة التضخمية المفرطة على الأعمال التجارية في لبنان، وتراجع قيمة العملة في مصر بنحو 8.7 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات فصلية بقيمة 655.5 مليون دولار، بنمو نسبته 6 بالمئة على أساس سنوي.

فترة التسعة أشهر

ارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم العالمية إلى 226.7 مليون دولار (2.69 سنت/للسهم) بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بزيادة قدرها 16 بالمئة، قياساً بأرباح قدرها 195.8 مليون دولار حققتها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة نمو صافي الربح إلى نمو الأعمال وتحسن الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى تأثير روسم المطالبة الضريبية لمرة واحدة في مصر البالغة 24.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات قدرها 1.89 مليار دولار، وأرباحا معدلة قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 446.5 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، محققة نموا بنسبة 7 بالمئة و10.4 بالمئة على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.