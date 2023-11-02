العالم اليوم - 288.4 مليون دولار أرباح شركة أكوا باور في 9 أشهر من 2023

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 10:26 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة أكوا باور السعودية، بنهاية التسعة أشهر الأولى 2023، بنسبة 22.5 بالمئة إلى 1.08 مليار ريال (288.4 مليون دولار) مقارنة بأرباح 883.4 مليون ريال (235.4 مليون دولار) تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 15.6 بالمئة إلى 4.28 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 3.7 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة على أساس سنوي إلى:

ارتفاع الايرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى: زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات أعمال التشغيل في فترات سابقة ، مساهمة المشروعات الجديدة ، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من عام 2022، والتي قابلها جزئياً: زيادة تكلفة التطوير و المخصص و الشطب ، ارتفاع المصروفات العمومية و الإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة.

انخفاض مصروف الزكاة و ضريبة الدخل ويرجع ذلك أساسًا إلى الضريبة المؤجلة المستردة.

وارتفعت أرباح أكوا باور، خلال الربع الثالث بنسبة 16.5 بالمئة إلى 397.9 مليون ريال مقارنة بأرباح بلغت 341.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

كما ارتفعت الإيرادات خلال ذات الفترة بنسبة 22.1 بالمئة إلى 1.54 مليار ريال مقارنة بإيرادات بلغت 1.26 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ذات الأسباب السابقة، إضافة إلى ارتفاع رسوم خدمات إدارة التطوير والبناء ومبالغ التأمين التي تم التحصل عليها نتيجة لتعطل الأعمال في الشركات التابعة للمجموعة.

وكانت الشركة قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن توقيع إتفاقيات التمويل والضمانات الخاصة بشركة روابي لتحلية المياه (مشروع رابغ 4 لتحلية المياه المستقل)، إحدى شركات مشاريع تحلية المياه التابعة لأكوا باور.

كما أعلنت الشركة في ذات الشهر بدء التشغيل التجاري الأولي للمرحلة الأولى من مشروع محطة سدير للطاقة الشمسية الكهروضوئية.