العالم اليوم - المركزي التركي يرفع توقعاته لمعدلات التضخم لـ 2023 و2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - رفع البنك المركزي التركي، الخميس، توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد إلى 65 بالمئة بنهاية العام الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 58 بالمئة.

كما رفع البنك توقعاته لمعدلات التضخم إلى 36 بالمئة بنهاية 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 بالمئة.

وتوقعات البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي لنهاية 2025 أصبح 14 بالمئة بعدما كان 15 بالمئة.

ووصل التضخم في تركيا إلى 61.5 بالمئة في سبتمبر، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 بالمئة، في تراجع عن سياسة سابقة بعدم رفعها وذلك منذ تولت أركان المنصب في يونيو.

وقالت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، الخميس، إن البنك سيواصل استخدام كل الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبدأ تراجع معدل التضخم في النصف الثاني من العام المقبل.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي في أنقرة، للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن توقعات التضخم ما زالت محفوفة بالمخاطر، مع تقلبات بالغة في أسعار النفط بسبب المخاطر الجيوسياسية.

وأضافت أركان، أن ارتفاع التضخم في البلاد مدفوع بصدمات كبيرة تحدث في وقت متزامن لكن تأثيرها على التضخم اكتمل إلى حد كبير.

وقالت إن جمود الأسعار في الخدمات سيواصل الضغط على التضخم لكن التوقعات تشير إلى أنه سيتباطأ.