العالم اليوم - نيكي الياباني يتجاوز عتبة 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - تجاوز مؤشر نيكي الياباني، الخميس، عتبة 32 ألف نقطة لأول مرة في أسبوعين، وسط رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سينهي دورة التشديد النقدي، وأن عوائد السندات الأميركية ستبلغ ذروتها.

وكانت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق من بين أكبر الرابحين على المؤشر، واستفادت أسهم النمو من التوقعات بانخفاض تكاليف الاقتراض.

وثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في قراره المتعلق بالسياسة النقدية الأربعاء، واعتبر المستثمرون لهجة جيروم باول، رئيس البنك المركزي الأميركي، المحسوبة حول رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على أنها دلالة على التيسير النقدي.

وارتفع مؤشر نيكي 1.1 بالمئة إلى 31949.89 نقطة عند الإغلاق بعد أن وصل إلى 32087.13 نقطة لأول مرة منذ 18 أكتوبر.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة.

وكان الأداء القوي لأسهم شركات التكنولوجيا واضحا حين ارتفعت 1.07 بالمئة على المؤشر توبكس.

وتمكن مؤشر نيكي من تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 3.09 بالمئة.

والأسواق اليابانية مغلقة الجمعة بمناسبة عطلة عامة.

وزاد سهم شركة "أدفانتست" لتصنيع معدات اختبار الرقائق عشرة بالمئة ليكون أعلى سهم رابح على مؤشر نيكي لليوم الثاني.

ومن بين الأسهم الأخرى المرتبطة بالرقائق والتي حققت مكاسب كبيرة، سهم "سكرين هولدينجز" الذي ارتفع 7.7 بالمئة، وسهم "رينيساس إلكترونيكس" الذي صعد 5.34 بالمئة.