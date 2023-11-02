العالم اليوم - العاهل السعودي وولي عهده يوجهان بإطلاق حملة شعبية لإغاثة غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 11:24 صباحاً - وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "وجّها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، عبد الله الربيعة، "أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن "المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".