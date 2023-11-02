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أحمد جودة - القاهرة - الاتحاد الأوروبي يرحب بفتح معبر رفح الحدودي والمرور الآمن لمواطنيه

رحب الاتحاد الأوروبي بإجلاء عدد من مواطنيه وغيرهم من الرعايا الأجانب، بالإضافة إلى الجرحى عبر معبر رفح الحدودى بين قطاع غزة ومصر.

جاء ذلك في بيان صحفي قصير نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، مع الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي ضاعف مساعداته الإنسانية إلى غزة ثلاث مرات لتصل إلى 78 مليون يورو، بهدف تمكين شركائه من مواصلة عملهم الإنساني دخل القطاع المُحاصر من قبل الجيش الإسرائيلي.

ننشر عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الآن

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جنديا من جيش الاحتلال قتل في الضفة الغربية، صباح الخميس، بعد استهداف مركبته قرب مدينة طولكرم، مؤكدة أن جندي الاحتلال قتل إثر إطلاق النار على مركبته في مفرق بيت ليد قرب طولكرم.

وعلى الفور شنت القوات الإسرائيلية حملة ملاحقة لمطلقي النار على المركبة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل 17 من جنودها في العملية العسكرية الدائرة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال خلال 48 ساعة إلى 18، بينما يصل إجمالي من قتلوا منهم منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا.

وأكد جيش الاحتلال، صباح الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة وصل إلى 242 محتجزا.

وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أن عدد المحتجزين لديها يتراوح بين 200 و250 محتجزا، بينهم عدد من المدنيين ومن مزدوجي الجنسية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس أن 7 من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من غزة.

وأوضحت حركة حماس أن سبعة محتجزين، بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

في المقابل، أعلنت حماس الخميس مقتل 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.

وأصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس، بيانا جاء فيه: "في أقلّ من 24 ساعة، تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية الألف بين شهيد وجريح ومفقود"، وهم 195 قتيلا و777 جريحا و120 مفقودا.