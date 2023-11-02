عاجل - "اليونيسف" توجه رسالة لـ الاحتلال الصهيوني بشأن مجازر غزة واستهداف الأطفال

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أحمد جودة - القاهرة - "اليونيسف" توجه رسالة لـ الاحتلال الصهيوني بشأن مجازر غزة واستهداف الأطفال

"اليونيسف" توجه رسالة لـ الاحتلال الصهيوني بشأن مجازر غزة واستهداف الأطفال.. علق صندوق الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، على ما يحدث من أعمال إجرامية ومجازر بشعة نتيجة قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، قائلًا: إن قتل الأطفال وأسرهم في غزة يجب أن يتوقف والأطفال ليسوا هدفا

مجزرة صهيونية جديدة.. قصف عنيف بـ "قنابل فسفورية" شمال قطاع غزة

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد عشرات الشهداء من النازحين في قصف استهدف شمال قطاع غزة بقنابل فسفورية من قبل جيش الاحتلال.

حزب الله يستهدف موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حوا (فلسطين اليوم)

كما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استهداف حزب الله بصاروخ موجه موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حوا في جنوب لبنان.

كتائب القسام تقصف كيبوتس نيريم وتدمر آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون وعبوة العمل الفدائي (فلسطين اليوم)

وأعلنت كتائب القسام، قصف كيبوتس نيريم بقذائف هاون، وتدمير آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" وعبوة العمل الفدائي، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

بث مباشر فلسطين اليوم.. الأحداث في قطاع غزة لحظة بلحظة (قناة سكاي نيوز عربية)

فلسطين اليوم.. عبور عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح

ووصل عدد من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى مصر عبر معبر رفح البري.، واصطفت عدد من سيارات الإسعاف تمهيدا لاستقبال الجرحى والمصابين ونقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد ورفح والعريش.

كان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، قد قال إن هناك دفعة جديدة من الجرحى الفلسطينيين يصلون اليوم إلى مصر عبر معبر رفح لتلقي العلاج بمستشفيات مصرية، كاشفا عن دخول 30 سيارة إسعاف إلى منفذ رفح تأهبًا لاستقبال الجرحى والمصابون ونقلهم إلى مستشفيات "العريش - الشيخ زويد - بئر العبد".

كانت وزارة الخارجية، أعلنت استعداد مصر، لاستقبال وإجلاء 7000 مواطن أجنبي من 60 جنسية من قطاع غزة.

وأشار مراسل القناة، إلى أن اليوم سيشهد زخمًا كبيرا داخل منفذ رفح البري، كاشفا عن تجهيز نحو 100 شاحنة تحمل مساعدات لنقلها إلى الأشقاء في غزة، حيث تجرى الآن إنهاء الإجراءات الخاصة بدخول هذا العدد.

توجيه سعودي عاجل بشأن إغاثة غزة (فلسطين اليوم)

ووجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وذكرت "واس" أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان "وجّها بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة".

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز، عبد الله الربيعة، "أن هذه الحملة الشعبية تأتي في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني".

وبيّن أن "المملكة تأتي في صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني".

فلسطين اليوم بث مباشر.. تطورات الأحداث في قطاع غزة

ننشر عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء عملية طوفان الأقصى حتى الآن

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جنديا من جيش الاحتلال قتل في الضفة الغربية، صباح الخميس، بعد استهداف مركبته قرب مدينة طولكرم، مؤكدة أن جندي الاحتلال قتل إثر إطلاق النار على مركبته في مفرق بيت ليد قرب طولكرم.

وعلى الفور شنت القوات الإسرائيلية حملة ملاحقة لمطلقي النار على المركبة.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، مقتل 17 من جنودها في العملية العسكرية الدائرة في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين.

وبذلك يرتفع عدد القتلى من جنود الاحتلال خلال 48 ساعة إلى 18، بينما يصل إجمالي من قتلوا منهم منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل إلى 331 جنديا.

وأكد جيش الاحتلال، صباح الخميس، أن عدد الأشخاص الذين تأكد احتجازهم من قبل حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة وصل إلى 242 محتجزا.

وكانت حركة حماس أعلنت سابقا أن عدد المحتجزين لديها يتراوح بين 200 و250 محتجزا، بينهم عدد من المدنيين ومن مزدوجي الجنسية.

وأمس الأربعاء، أعلنت حماس أن 7 من المحتجزين لديها قتلوا جراء القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق مختلفة من غزة.

وأوضحت حركة حماس أن سبعة محتجزين، بينهم 3 يحملون جوازات سفر أجنبية، قتلوا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في قطاع غزة يوم الثلاثاء.

في المقابل، أعلنت حماس الخميس مقتل 195 شخصا في القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين الثلاثاء والأربعاء في قطاع غزة.

وأصدر المكتب الإعلامي لحركة حماس، بيانا جاء فيه: "في أقلّ من 24 ساعة، تجاوز عدد ضحايا مجزرتي جباليا الأولى والثانية الألف بين شهيد وجريح ومفقود"، وهم 195 قتيلا و777 جريحا و120 مفقودا.