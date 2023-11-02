العالم اليوم - LUKOIL الروسية توقع اتفاقا مع العراق لمضاعفة إنتاج هذا الحقل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 12:28 مساءً - قالت شركة "LUKOIL" الروسية، الخميس، إنها وقعت اتفاقا مع العراق يتعلق بحقل غرب القرنة 2 النفطي لتحسين الظروف فيه وتمديد عقد خدمات لمدة عشر سنوات.

وأضافت أن الاتفاق سيؤدي إلى مضاعفة قدرة الحقل النفطي تدريجيا.

ويقع حقل غرب القرنة 2 في الجزء الجنوبي من العراق، على بعد 65 كيلومتراً شمال غرب البصرة، ويعتبر أحد أكبر الحقول في العالم.

وحسب بيانات الشركة، تبلغ الاحتياطيات الأولية القابلة للاستخراج في الحقل نحو 14 مليار برميل.

في 12 ديسمبر 2009، حصلت شركة "LUKOIL" على عقد لتطوير حقل غرب القرنة 2.

وفي 31 يناير 2010، تم توقيع عقد الخدمات لتطوير وإنتاج محطة غرب القرنة 2، وتمت المصادقة على العقد من قبل مجلس وزراء جمهورية العراق.

وفي 29 مارس 2014، بدأ إنتاج النفط التجاري في الحقل.

ويضيف الحقل أكبر نمو إنتاجي إضافي في العراق بلغ 480 ألف برميل يومياً، من تكوين المشرف، الذي يمثل 10 بالمئة من إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام، و 15 بالمئة من صادرات العراق النفطية.