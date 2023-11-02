نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يطلق النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مستشفى القدس في تل الهوا غرب غزة.

وأكد الهلال الأحمر، إصابة نازحين اثنين بالرصاص في الصدر والبطن.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي.

والمستشفيات التي خرجت عن الخدمة هي:

المستشفى التركي

مستشفى بيت حانون

مستشفى الوفاء

مستشفى الخدمة العامة

مستشفى أصدقاء المريض

مستشفى الكرامة

مستشفى حيفا

مستشفى الدولي للعيون

مستشفى مسلم التخصصي

مستشفى الدرة

مستشفى حمد

مستشفى دار السلام

مستشفى اليمن السعيد

مستشفى سان جون

مستشفى الحياة

مستشفى يافا

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الخميس ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 9061 شهيدا و32000 مصاب.

وذكرت الوزارة أن من بين الشهداء الـ9061 يوجد 3760 طفلا و2326 سيدة، بالإضافة إلى 1000 شهيد وجريح في مجزرتي جباليا.