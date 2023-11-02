نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس: محاولات التدخل الأمريكية لفرض واقع جديد بغزة ومرفوضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة حماس في بيان اليوم الخميس، أن "محاولات التدخل الأمريكية لفرض واقع جديد بغزة وقحة ومرفوضة وسيتصدى لها الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان أن "تصريحات البيت الأبيض بشأن العمل على توافق إقليمي دولي لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، تصريحات وقحة ومرفوضة، فليس الشعب الفلسطيني الحر من تفرض عليه الوصاية".

وأضاف: "إننا نقول وبوضوح إن محاولات التدخل السافر للولايات المتحدة لفرض واقع جديد يكون على مقاسهم وعلى مقاس الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة مرفوضة رفضا تاما، وسيتصدى لها أبناء شعبنا الفلسطيني بكل قوة".

وتابع: "إن قرار ترتيب الوضع الفلسطيني هو قرار الشعب الفلسطيني، وهو وحده القادر على تحديد مصيره ومستقبله ومصالحه، وإن تلك التصريحات والمخططات الأمريكية الخبيثة هي أضغاث أحلام في عقولهم، فشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومته الباسلة، سيكون لهم الغلبة على هذا الاحتلال الفاشي، وسيفرض شعبنا إرادته وينتزع حقوقه بالقوة لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".