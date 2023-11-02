العالم اليوم - وول ستريت ترتفع بدفعة من رهانات على انتهاء التشديد النقدي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، وسط آمال المستثمرين حول بلوغ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، نهاية دورة التشديد النقدي كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وكان الفيدرالي الأميركي، قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، وبما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير يمنح صناع السياسة الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".

وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر الماضي وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

وبحسب بيان الفيدرالي الأميركي، فإنه قد ترك الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا، كما أنه أقر بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

أداء الأسواق

بحلول الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 332.45 نقطة أو 1.00 بالمئة إلى 33,607.03 نقطة.

كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 56.03 نقطة أو 1.34 بالمئة إلى 4,293.88 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 159.15 نقطة أو 1.22 بالمئة إلى 13,221.37 نقطة.