العالم اليوم - طلبات إعانات البطالة الأميركية ترتفع قليلا الأسبوع الماضي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 05:32 مساءً - ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة قليلا الأسبوع الماضي وظل سوق العمل يبدي علامات قليلة على تباطؤ ملموس.

وارتفعت المطالبات الأولية للحصول على إعانة البطالة الحكومية خمسة آلاف إلى مستوى معدل موسميا عند 217 ألفا في الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 210 آلاف مطالبة في أحدث أسبوع.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أبقى أمس الأربعاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، بما يتماشى مع التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.