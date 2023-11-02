العالم اليوم - وزير إعلام الفاتيكان: البابا يدعو لتطبيق حل الدولتين

انتم الان تتابعون خبر وزير إعلام الفاتيكان: البابا يدعو لتطبيق حل الدولتين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - أكد وزير الإعلام في دولة الفاتيكان أن البابا فرنسيس يدعو لتطبيق حل الدولتين، ويطالب بوقف إطلاق النار.

في مقابلة خاصة مع دوت الخليج، قال وزير الإعلام في دولة الفاتيكان باولو روفيني، إن بابا الفاتيكان لطالما قال إن الحرب ليست هي الحل، في أي نزاع أو صراع، وأي حل يجب أن يكون عبر السلام، لأن الكثير من الناس يموتون، وبطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة.

وأشار روفيني خلال حديثه مع دوت الخليج: