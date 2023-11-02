العالم اليوم - صادرات الغاز الإسرائيلي تهوي 70% بعد إغلاق حقل تمار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - أفاد تقرير أعدته شركة (بي.دي.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار.

وقدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق حقل تمار بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهريا، بحسب وكالة رويترز.

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