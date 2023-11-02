العالم اليوم - من لبنان.. حماس تقصف بلدة إسرائيلية بـ12 صاروخا

انتم الان تتابعون خبر من لبنان.. حماس تقصف بلدة إسرائيلية بـ12 صاروخا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 06:28 مساءً - أعلنت حركة حماس في لبنان، أنها قصفت بلدة "كريات شمونة"، شمالي إسرائيل، بـ 12 صاروخا، مساء الخميس.

وأكد مراسل دوت الخليج، أن جنوب لبنان شهد قصفا إسرائيليا عنيفا، بعد قصف البلدة الإسرائيلية.

ووصل القصف الإسرائيلي مساء الإثنين، إلى محيط مركز الجيش اللبناني ومركز قوات اليونيفيل في رأس الناقورة.

وبدا واضحا أن رقعة القصف الإسرائيلي تتوسع وتقترب يوميا من عمق الجنوب اللبناني، لتصل إلى خارج من منطقة جنوب الليطاني.

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل أكثر من 3 أسابيع.