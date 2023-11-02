نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جيروزاليم بوست": إصابة منزل بصورة مباشرة شرق تل أبيب بصاروخ أطلقته حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" بأن منزلا في إلعاد شرق تل أبيب أصيب بصاروخ أطلقته حماس على وسط إسرائيل في وقت سابق اليوم.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، مشيرة إلى أن رجلا وامرأة في السبعينيات من العمر يسكنان بالمنزل دخلا الملجأ قبل أن يسقط الصاروخ.

وأفادت نقلا عن مصادر بأنهما لم يصابا ولم يحتاجا إلى رعاية طبية.

وصرح متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية للصحيفة "لو لم يدخلا الملجأ، لكان هذا الحدث قد انتهى بمأساة".