نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأكثر من 125 مليون ريال.. السعوديون يتبرعون لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تبرعات بقيمة 125 مليون ريال سعودي وذلك بعد ساعات من التوجيه الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ بإطلاق الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويواصل مركز الملك سلمان الإغاثي تلقي التبرعات من داخل المملكة على مدار الساعة حيث قام أكثر من مائتي ألف شخص بالتبرع لصالح جهود إغاثة الشعب الفلسطيني حتى الآن في استجابة واسعة للحملة التي بادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – بالتبرع فيها بمبلغ 30 مليون ريال، كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بمبلغ 20 مليون ريال.

وقال معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

وأوضح معاليه أنه يجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مبينًا أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.