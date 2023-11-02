العالم اليوم - "استياء روسي من "دعوة" إسرائيل لمواطنيها مغادرة القوقاز

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 07:30 مساءً - قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، من أن دعوة إسرائيل لمواطنيها، بمغادرة منطقة شمال القوقاز، أمر "مناهض لروسيا".
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، بأن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان، الأحد، أمر "مناهض لروسيا".
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز "أمر مناف للواقع".
وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان، الأحد، بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.
ماذا حدث؟
- اقتحم المئات من المحتجين المناهضين لإسرائيل مطار محج قلعة، الأحد، فور وصول طائرة قادمة من إسرائيل، مما اضطر قوات الأمن الروسية إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين.
- قالت السلطات المحلية إن نحو 20 شخصا أصيبوا منهم اثنان في حالة حرجة.
- أظهر مقطع مصور حصلت عليه "رويترز" حشدا معظمه من الشباب يلوحون بالأعلام الفلسطينية، ويقتحمون الأبواب الزجاجية ويهرولون إلى داخل المطار وهم يهتفون "الله أكبر".
- أبعدت قوات الأمن التابعة لوكالة النقل الجوي الروسية (روسافياتسيا) المجموعة بحلول الساعة المساء.
- قالت قوات الأمن لـ"رويترز" إن الركاب الذين كانوا على متن الطائرة "في مكان آمن".
- أعلنت وكالة النقل الجوي أن المطار سيظل مغلقا حتى السادس من نوفمبر، وأمرت لجنة التحقيقات الروسية بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة.
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