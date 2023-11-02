نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غانتس: جنودنا يسقطون والصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بيني غانتس، مساء الخميس، بأن الصور القادمة من معركة قطاع غزة مؤلمة.

وأضاف بيني غانتس: "دموعنا تتساقط عند رؤية جنود جفعاتي يسقطون".

وتابع غانتس قائلا "نمر بأوقات صعبة وسنشهد المزيد منها وهدفنا تغيير الواقع في غزة من أساسه".

وأفاد عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية بأنهم يعملون ما بوسعهم وسخروا كل إمكانياتهم لإعادة المخطوفين في غزة إلى بيوتهم.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بمقتل جنديين إسرائيليين في المعارك شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن أحدهما قضى متأثرا بجراح خطيرة كان قد أصيب بها.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسمي العسكريين القتيلين بعد أن تم إخطار عائلاتهما.

والقتيل الأول الرقيب يائير نيفوسي (20 عاما) من عناصر الكتيبة 101 التابعة للواء المظليين، والثاني هو الرائد (احتياط) الحنان أرييل كلاين (29 سنة) من عيناف، وهو قائد صف في كتيبة الاحتياط 9221 لواء أفرايم، وقتل جراء إطلاق نار قرب مستوطنة عيناف في منطقة لواء مناشيه.