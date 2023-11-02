نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 6 نوفمبر.. انطلاق أسبوع الأفلام الأيبروأمريكية بالقاهرة والإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشارك هذا العام 13 دولة أيبرو أمريكية، هي: (بوليفيا، تشيلي، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي).

وسيُقام الأسبوع الأيبيروأمريكي في كل من القاهرة والإسكندرية، في نسخة العام الحالي من أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية. وتعد هذه الدورة الحادية عشرة بالقاهرة والثالثة في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يبدأ أسبوع السينما الأيبيروأمريكية دورته الحادية عشر بالقاهرة يوم 6 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 18 من نفس الشهر، وفقا لبيان صادر عن السفارة الإسبانية بالقاهرة، اليوم الخميس.

وسوف يتمكن الجمهور من متابعة الأعمال المشاركة في سينما "زاوية" (وسط البلد)، يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء، على أن يكون الدخول مجاني حتى اكتمال العدد، وستكون الأفلام مصحوبة بالترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية.

وسيقام الاحتفال بالدورة الثالثة لأسبوع السينما الأيبيريوأمريكية بالإسكندرية في معهد ثيربانتس في الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 1 ديسمبر المقبل. وهناك، سيُتاح للجمهور مشاهدة نفس الأفلام الروائية المعروضة في القاهرة مجانًا (حتى اكتمال العدد).

كما سيفتتح معرض للصور الفوتوغرافية في "قاعة المشاهير" أو "Hall of Fame" بمكتبة الإسكندرية، في الفترة من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري، حيث سيتمكن الجمهور من التفكير في التنوع البيولوجي للدول الأيبيريوأمريكية المشاركة.

ويعد أسبوع الأفلام الأيبيروأمريكية حدثا ثقافيا سنويا يجمع عشاق السينما والثقافة الأيبيروأمريكية كل عام، وهدفه الرئيسي نشر تنوع إنتاج الأفلام السينمائية الأيبيريوأمريكية، ويستهدف خصيصا عددا كبيرا من الطلاب الشباب الذين يدرسون اللغتين الإسبانية والبرتغالية في الجامعات المصرية، وكذلك للجمهور بشكل عام.