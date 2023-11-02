أخبار عالمية

القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة: نحترم سيادة مصر ونلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة: نحترم سيادة مصر ونلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة إليزابيث جونز القائمة بأعمال السفير الأمريكى في القاهرة  إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.

وأضافت في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة: " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."

وأضافت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى."

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا