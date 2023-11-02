نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القائم بأعمال سفير أمريكا بالقاهرة: نحترم سيادة مصر ونلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت السفيرة إليزابيث جونز القائمة بأعمال السفير الأمريكى في القاهرة إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.

وأضافت في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في القاهرة: " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."

وأضافت في بيانها " وكما أكد الرئيس بايدن للرئيس السيسي مؤخرًا، فإن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى."