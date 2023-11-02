نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل 27 فلسطينيا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن مقتل 27 شخصا في قصف إسرائيلي قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في القطاع.

وأعلنت الوزارة الخميس على لسان المتحدث باسمها أشرف القدرة: عن انتشال 27 قتيلا، وعدد كبير من الجرحى إثر استهداف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وذكرت وكالة فرانس برس أن أعمال إنقاذ المصابين ما تزال مستمرة ولم يتسن معرفة العدد النهائي لضحايا القصف، وقد هرع للمكان أناس تواجدوا بالقرب من الموقع للمساعدة في إنقاذ الجرحى وانتشال الجثث.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، و32000 مصاب.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 332 عسكريا، فيما أسرت "حماس" 242 إسرائيليا معظمهم من الجنود.