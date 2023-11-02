نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف وشكري يبحثان ترتيبات خروج الرعايا الروس من غزة عبر معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تناول مناقشة الأزمة الراهنة في قطاع غزة، في ظل استمرار عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، وتطرق الاتصال إلى بحث ترتيبات خروج عدد من الرعايا الروس من قطاع غزة، عبر معبر رفح.

وبحسب بيان للسفارة الروسية في القاهرة، فان الحديث بين وزيري الخارجية ركز على الوضع القائم في قطاع غزة، وتم التشديد على عدم مقبولية أي أعمال عنف ضد المدنيين، والهجمات على المباني السكنية والبنية التحتية المدنية.

وتم التأكيد على الموقف المشترك المؤيد للتوصل الفوري إلى وقف اطلاق النار طويل الأمد، وضمان الوصول المستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير المساعدة العاجلة لجميع المحتاجين وإطلاق سراح الرهائن.

وشدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم عملية إجلاء المواطنين الروس الموجودين في قطاع غزة، وذلك في أسرع وقت ممكن، بمساعدة الشركاء المصريين.