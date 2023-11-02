أمريكا تفرض قيوداً تجارية على 12 كياناً روسياً

أمريكا تفرض قيوداً تجارية على 12 كياناً روسياًكشفت وثائق أمريكية اليوم الخميس، أن وزارة التجارة في الولايات المتحدة فرضت قيودا على التصدير شمل 12 كياناً روسياً وكياناً واحداً في أوزبكستان.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، زعمت السلطات الأمريكية أن الكيانات تقدم يد العون للمجمع الصناعي العسكري الروسي، بما في ذلك من خلال شراء طائرات بدون طيار.

وادعت وزارة التجارة الأمريكية أن الكيانات متورطة في "أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، تم اعتقال أربعة مواطنين روس في الولايات المتحدة بتهمة تصدير سلع ذات استخدام مزدوج إلى روسيا.

وقبل يومين، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي يبحث الحزمة الـ12 من العقوبات على روسيا، والتي تتضمن قيودا تجارية بقيمة 5.3 مليار دولار.