العالم اليوم - المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة متماشيا مع التوقعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - أبقى البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، متماشيا مع توقعات أغلب المحللين.

وخلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، الخميس، وهو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، تم تثبيت سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 19.25 بالمئة للإيداع و20.25 بالمئة للإقراض، وهو الأعلى تاريخيا.

وكان المركزي رفع الفائدة نقطة مئوية واحدة في أغسطس الماضي، قبل أن يبقي عليها دون تغيير في اجتماع سبتمبر، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 11 بالمئة منذ مارس 2022، عندما سمح بتحريك سعر الجنيه.