العالم اليوم - بلينكن: واشنطن "مصممة على ردع أي تصعيد" للنزاع الراهن

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، يوم الخميس، العمل على تجنب أي تصعيد للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد قيام كل من الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بلينكن للصحافيين قبل أن يتوجه إلى الشرق الأوسط "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".

وأكد أنه سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقبيل توجهه إلى الشرق الأوسط، قال بلينكن للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية: "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة" مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض، الخميس، إن بلينكن سيحث الحكومة الإسرائيلية على الموافقة على سلسلة من الوقفات القصيرة للعمليات العسكرية في غزة، للسماح بإطلاق سراح الرهائن بأمان وتوزيع المساعدات الإنسانية.