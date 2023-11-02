العالم اليوم - تضارب التصريحات الإسرائيلية بشأن وقود غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:28 مساءً - تضاربت التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين، الخميس، بشأن إدخال الوقود إلى قطاع غزة المحاصر، في اليوم الـ27 للحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق حتى الآن على دخول الوقود إلى غزة، طبقا لما أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وجاء هذا التصريح بعدما قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، في وقت سابق من أنه سيسمح بإدخال الوقود إلى غزة.

وأضاف أن الوقود سيتوجه حصرا إلى المستشفيات، مؤكدا أن الجيش سيفعل كل ما في وسعه لمنع وصوله لحماس.

وكانت إسرائيل فرضت حصارا خانقا على غزة مع شنها حربا على القطاع في 7 أكتوبر، شمل قطع إمدادات الكهرباء والماء والوقود.

وفي 25 أكتوبر الماضي، بدأت قوافل المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، لكنها لم تشمل حتى الآن الوقود.

وتستعمل إسرائيل الوقود كورقة ضغط ضد حماس في محاولة لاستعادة المحتجزين الذين أسرتهم الحركة خلال هجومها المباغت وغير المسبوق في 7 أكتوبر الماضي.

ولم تأبه إسرائيل بالمناشدات المتكررة لإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة، حيث يحذر الأطباء من أن الأمر سيؤدي إلى موت جماعي للجرحى والمصابين بسبب اقتراب الوقود المتبقي من النفاد.