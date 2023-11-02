بلنكين: نعمل على إطلاق سراح المحتجزين بغزة والوصول إلى حل الدولتين

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 نوفمبر 2023 08:35 مساءً - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، إننا نعمل على إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، بالإضافة إلى الوصول إلى حل الدولتين.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي خلال كلمة له قبل توجهه لإسرائيل: كلي ثقة في الدبلوماسية الأمريكية لتغيير الأوضاع الراهنة، لذلك على إسرائيل حماية المدنيين العالقين في قطاع غزة.

تطورات الأوضاع في غزة

وواصل وزير الخارجية الأمريكي: يجب تخفيف الخسائر البشرية من النساء والأطفال في غزة.. ولا نريد أن يحدث أي تصعيد في لبنان أو الجنوب أو الضفة الغربية.

واختتم أنتوني بلنكين تصريحاته قائلًا: ليس من مصلحة أي حد أن يحدث تصعيد في المنطقة، ونحن جاهزون لتفادي أي تصعيد في المنطقة.