العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن "تطويق مدينة غزة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 نوفمبر 2023 09:24 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس "تطويق" مدينة غزة بعد ستة أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية "أكملت تطويق مدينة غزة، مركز منظمة حماس الإرهابية".

وبحسب هغاري، فإن "مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق" في اليوم السابع والعشرين للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

على الجانب الآخر، قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس إن "غزة ستكون لعنة على إسرائيل".

وقال "أبو عبيدة" الناطق باسم الكتائب في تسجيل صوتي "سنجعل غزة لعنة التاريخ" على إسرائيل، موضحا أن على الإسرائيليين توقع "المزيد من جنودكم عائدين في أكياس سوداء".

في السابع من أكتوبر، شنّت حركة حماس هجومًا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسللت خلاله الى مناطق إسرائيلية وتسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتردّ إسرائيل مذاك بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قُتل أكثر من تسعة آلاف شخص، معظمهم مدنيون وبينهم أكثر من 3700 طفل، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة