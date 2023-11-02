نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: الجميع شاهد ما يحدث في غزة من جرائم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منذ اندلاع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لم تتوقف إسرائيل عن الهجوم على غزة لليوم ال27 على التوالي، مستخدمه في ذلك أعنف الأسلحة مما تسبب في سقوط العديد من الشهداء الفلسطينيين من الأطفال والمسنين والنساء.

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها آخر التطورات الحادثه في قطاع غزة وفقًا لما روى الهلال الأحمر الفلسطيني.

الهلال الأحمر الفلسطيني: الجميع شاهد ما يحدث في غزة من جرائم

الأمور داخل قطاع غزة تزداد سوء

كشف أحمد جبريل، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، فيما يتعلق بآخر التطورات داخل قطاع غزة، أن الأمور والأوضاع داخل القطاع تزداد سوءًا بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين في تزايد مستمر بسبب القصف.

الجميع يشهد ما يحدث في غزة من جرائم

وأفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الكيان المحتل يستهدف ف هجومه المباني ودور العبادة وحتى المدارس والمستشفيات داخل قطاع غزة، مبينًا أن الجميع يشهد عبر وسائل الإعلام ما يحدث في غزة من جرائم، حيث قال: "الكل شاهد من خلال وسائل الإعلام ما يحدث في غزة الآن من جرائم وعنف".

ولفت "جبريل" إلى أن جيش الاحتلال يمنع دخول الوقود للمستشفيات لليوم الـ 27، منوها أن اليوم شهد إصابة ضابطي إسعاف، أثناء محاولتهم إنقاذ أحد المصابين، الأول أصيب بالكتف والرأس، والثاني بالقدم.

اقرأ أيضًا: عاجل | "لا يوجد أشقاء يافلسطين".. إيمان العاصي توجه رسالة شديدة اللهجة إلى العرب بعد قطع الاتصال عن غزة الخبراء يجيبون لـ "دوت الخليج".. هل تؤثر حرب غزة على الاقتصاد العالمي؟

استهداف الاحتلال مستشفى القدس

وأضاف مبينًا مدى جرم وعدوان الكيان الإسرائيلي: "إن اليوم أيضًا تم استهداف مستشفى «القدس» بالرصاص الحي، فأصيب شخصين داخل المستشفى، الأول بالرصاص في الصدر والثاني بالبطن".

ونوه إلى أن الوضع في غزة شديد الخطورة، متابعًا: "جنود الاحتلال يركبون الطائرات ويضربون بالرصاص".

ومن الجدير بالذكر، بدء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث استيقظ العالم على هجمات صاروخية شنتها حركة حماس على جيوش الكيان المحتل مما تسبب في وقع العديد من الأسرى الإسرائيليين.