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أحمد جودة - القاهرة - أنجلينا جولي تدعم القضية الفلسطينية وترفض العدوان الإسرائيلي على غزة

غزة، أنجلينا جولي.. استيقظت الإنسانية لدى الكثير بعدما حدث في غزة من جرائم من قبل الكيان الإسرائيلي، كيف لا ومشاهدة جثث الأطفال والنساء أصبحت في كل مكان بالقطاع بل وأصبح القطاع يكتظ بالدم أكثر من الماء، فصار كل شبر في غزة يحوي دماء تحكي قصة شهيدها، وادى زيادة جرم العدوان الإسرائيلي إلى خروج الكثير من الأشخاص عن صمتهم سواء في العالم العربي أو الغربي، ومن تلك الشخصيات التي تحدثت عن جرم ما يحدث مدينة العالم أجمع بسكوته عن تلك المجزرة، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

أنجلينا جولي: زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم الحادثة على غزة

وفيما يلي، تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها، تفاصيل كاملة عن تصريحات الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، بخصوص ما يحدث في قطاع غزة.

الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي تدعم القضية الفلسطينية

أعلنت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، عن دعمها للقضية الفلسطينية بعد استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث نشرت على الحساب الرسمي لها عبر «إنستجرام»، صورة لمخيم جباليا في غزة وعلقت قائلة: «هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه».

وأضافت جولي: «لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية».

وتابعت: «40% من القتلى أطفال أبرياء، عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين- الأطفال والنساء والأسر- للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم، كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي».

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وواصلت: «من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم».