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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - المستشفى الأندونيسي تصدر نداء (استغاثة)

أصدرت المستشفى الأندونيسي بقطاع غزة نداء استغاثة، بعدما أصبح المرضى والجرحى في المستشفيات الإندونيسية شمال قطاع غزة على حافة الموت الجماعي خلال الساعات المقبلة.

عاجل - المستشفى الأندونيسي تصدر نداء (استغاثة)

عاجل - المستشفى الأندونيسي تصدر نداء (استغاثة)

حذر المدير الطبي للمستشفى الأندونيسي، مروان سلطان من أن نقص الوقود في المستشفيات، سيعرض المرضى داخل المستشفى لخطر الوفاة.

وأشار إلى أن المولد الرئيسي للمستشفى توقف عن العمل بشكل كامل، مؤكدًا أن ذلك يعرض المرضى لخطر جسيم.

وشدد سلطان على ضرورة إمداد كميات كافية من الوقود، إلى المستشفى، نظرًا لحاجة الأطباء لإجراء عمليات جراحية لأكثر من 100 مصاب.

وطالب بنقل عدد من مرضى المستشفى إلى المستشفيات المصرية عبر معبر رفح؛ لأن الأطقم الطبية بالمستشفى تعمل بسعة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية، داعيًا إلى مد المرضى الذين يعيشون ظروف صحية كارثية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، بالأدوية اللازمة.

ودعى سلطان، منظمة الصحة العالمية، إلى التحرك الفوري والعاجل، إلى توفير كافة المستلزمات الطبية للمرضى بالمستشفى، مُشددًا على ضرورة حماية المستشفى من أي استهداف إسرائيلي"، خاصة أنه يضم أعدادا كبيرة من المرضى.

خروج مستشفى الصدقة التركي بغزة عن العمل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت سابق من اليوم، عن إغلاق مستشفى الصداقة التركي، المركز الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود، ما أدى إلى وفاة 4 مرضى بالسرطان.

ودعت الصحة الفلسطينية دول العالم الحر والمنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لتزويد المستشفيات في قطاع غزة بالوقود الذي تحتاجه لتشغيلها، قبل أن يفقد المزيد من المرضى حياتهم بسبب أزمة نقص الوقود.

وأكدت الصحة أن مستشفى الصداقة التركي، هي الوحيدة الذي تعالج مرضى السرطان× مُشيرة إلى أن نفاذ الوقود يعرض 70 مريضا للخطر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت مستشفى شيلو بمدينة غزة ليحل محل جناح الولادة في مستشفى الشفاء والذي يستخدم حاليا لعلاج الجرحى.

وأوضحت إن 16 مستشفى من أصل 35 أغلقت أبوابها، إثر الانفجارات ونفاد الوقود في إسرائيل، موضحة أن الأطباء ما زالوا يضطرون إلى إجراء العمليات دون تخدير، بمن فيهم مصابو الانفجارات ومن يخضعون لعمليات جراحية من النساء. الولادة بعملية قيصرية.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد المصابين والشهداء

عاجل - المستشفى الأندونيسي تصدر نداء (استغاثة)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه منذ أكتوبر الماضي سقط نحو 9025 شهيدًا، وأكثر من 24 ألف مصاب في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 134 وعدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 2100.

وأشارت الصحة إلى أن الاحتلال قتل خلال اليومين الماضيين 280 مواطنا، أكثر من 73 بالمئة من الشهداء أطفال ونساء وشيوخ.