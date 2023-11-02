نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة بالكامل.. ويكشف حقيقة وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة بالكامل.. ويكشف حقيقة وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانييل هاجاري، حصار كافة أطراف مدينة غزة، وذلك في أعقاب تصعيد الأحداث بين إسرائيل وفلسطين، لليوم 27 على التوالي.

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة بالكامل.. ويكشف حقيقة وقف إطلاق النار

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة بالكامل.. ويكشف حقيقة وقف إطلاق النار

وقال هاجاري: "أكملت قواتنا حصار مدينة غزة مركز نشاط حماس."

وأضاف: "كلمة وقف إطلاق النار ليست على جدول الأعمال على الإطلاق في الوقت الحالي".

وأكد جهوزية جيش الاحتلال لأي تطور يستجد في كل منطقة، مشيرًا لوجود آلاف أنواع الذخيرة والأهداف الأخرى مع الانتشار بشكل واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

نتنياهو: تكبدنا خسائر مؤلمة مُنذُ بدأ العلمية البرية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعه بعدد من قوات جيش الاحتلال: "اليوم أقف مع مقاتلينا في الميدان. لقد حققنا نجاحات مبهرة للغاية، ونحن بالفعل تجاوزنا أبواب مدينة غزة. نحن نحرز تقدما. لا شيء سوف يوقفنا".

وأضاف: "تكبدنا خسائر مؤلمة مُنذُ بدأ العلمية البرية، وأقول لغير المتورطين اخرجوا وتحركوا جنوبا، لأننا لن نتوقف عن نشاطنا للقضاء على إرهابيي حماس".

وتابع نتنياهو: "كل جندي يسقط هو عالم بأسره، وقلوبنا مع عائلاته. لكنني أريد أن أوضح شيئا واحدا، وقد قاله أحد المقاتلين الآن - لن يوقفنا شيء".

وأختتم نتنياهو: "سوف نمضي قدما، سوف نتقدم وننتصر، وسنفعل ذلك بعون الله وبمساعدة محاربينا الأبطال، أنا أثق بكم، أنا أؤمن بكم، وشعب إسرائيل بأكمله يقف خلفكم – حتى النصر".

جيش الاحتلال: دموعنا تتساقط

عاجل - الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصار مدينة غزة بالكامل.. ويكشف حقيقة وقف إطلاق النار

قال عضو "كابينيت" الحرب الإسرائيلي، الجنرال بيني جانتس: "إننا نواجة صعوبة كبيرة في الحرب بقطاع غزة وإن الحرب قد تطول".

وأضاف: "دموعنا تتساقط حينما نرى جنودنا وهم يتساقطون".

وتابع: "أن إسرائيل لم تشهد حدثا من قبل كما جرى في السابع من أكتوبر الماضي" مؤكدًا أن تل أبيب ستعمل على إعادة الوضع كما كان.

وأكد بيني جانتس أن الصورة القادمة من قطاع غزة مؤلمة، إلا أن إسرائيل عازمة على تغيير الوضع في القطاع.