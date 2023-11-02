نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب نفاذ الوقود.. وفاة 4 مرضي بالسرطان وتوقف مستشفي الصداقي التركية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 4 من مرضى السرطان في غزة بعد توقف مستشفي الصداقة التركية عن العمل بسبب نفاد الوقود، فيما يواجه المرضى الآخرون الموت المحقق.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أمس إن مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة توقف عن العمل، جراء قصف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ونفاذ الوقود أمس وأول أمس، فيه بشكل كامل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان في قطاع غزة، وبذلك يصبح عدد المشافي المتوقفة عن العمل جراء القصف ونفاد الوقود 16 مستشفى من أصل 35.

وأضافت أن حياة 70 مريضا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير، حيث يبلغ عدد مرضى السرطان في قطاع غزة نحو 2000 مريض، يعيشون في ظروف صحية كارثية جراء الهجمات الإسرائيلية المستمرة على القطاع ونزوح عدد كبير.

ودخلت الحرب منذ بدء عملية طوفان الأقصي في يومها الـ27 حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 9061 شهيدا و32 ألف جريح فلسطيني.

فيما قتل من الجانب الإسرائيلي أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين، علما أن "حماس" أسرت أكثر من 240 إسرائيليا.